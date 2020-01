Rai: Tar Lazio respinge ricorso Borioni contro nomina Foa (2)

- Inoltre, "una nuova deliberazione non è affatto esclusa dall’articolo 12bis, comma 3, del Regolamento della Commissione di vigilanza". Né vi è alcuna ragione per ritenere, si legge ancora nella sentenza, che il presidente designato, una volta non ottenuta l’approvazione della commissione parlamentare, "abbia l'obbligo di dimettersi o che lo stesso debba considerarsi decaduto dal mandato".Respinte infine tutte le censure di difetto di istruttoria. La decisione del Tar del Lazio, dunque, ha fatto piena chiarezza sulla correttezza del procedimento seguito per la nomina del presidente della Rai, escludendo “in termini inequivocabili che gli organi parlamentari o quelli aziendali abbiano adottato atti illegittimi”. Il presidente Foa ha accolto “con soddisfazione” la sentenza. “Conferma la posizione da me sostenuta fin dall'inizio”, ha commentato. (Com)