Conti pubblici: Brunetta, 2020 si apre con bassa crescita e aumento inflazione (2)

- “La bassa crescita influenzerà negativamente anche le nostre finanze pubbliche - sottolinea - . Lo riconosce anche la Corte dei Conti, che in una sua analisi ha scritto come anche il 2020 ‘si preannuncia impegnativo per il governo dei conti pubblici. La situazione economica è caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale’ e le prospettive dell'economia italiana, "già largamente al di sotto della media europea, ne risentono ulteriormente’. In un quadro di crescita incerta, "la condizione dei conti del nostro Paese appare fragile ed esposta a rischi nel breve e nel medio termine". Il riferimento è ovviamente al rischio di aumento del deficit e del debito pubblico, che appaiono non in linea con gli obiettivi concordati con la Commissione Europea. Anche perché, le promesse fatte dal precedente governo di tagliare spesa pubblica e tax expenditures non sono state rispettate nella manovra appena approvata in Parlamento. Al contrario, l'esecutivo giallorosso ha pensato bene di aumentare ancora di più le tasse sui consumi e modificare le norme che regolamentavano la tassazione delle partite Iva attraverso il regime forfettario, che è stato parecchio ridimensionato". (Com)