Iraq: De Petris (Leu), da Salvini parole irresponsabili

- "La sconsiderata azione americana a Baghdad e la decisione di Erdogan di inviare truppe in Libia stanno creando una situazione di massimo pericolo in una zona del mondo che ci riguarda in tutti i sensi da vicino. In una situazione così minacciosa e delicata solo un irresponsabile totale poteva usare toni come quelli adoperati da Matteo Salvini". E' quanto afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "L'Italia, al contrario di quel che vagheggia il leader leghista, deve agire in strettissima sintonia con l'Europa e adoperarsi con tutti i mezzi perché la situazione non degeneri in un conflitto sanguinoso - aggiunge -. Sin qui la Ue non è stata in grado di fare la parte che le sarebbe spettata in Libia. Ora deve muoversi compatta per evitare il peggio sia in Iran e Iraq che in Libia. L'Italia, anche in virtù dei rapporti che ha saputo costruire con l'Iran, può svolgere un'azione molto importante in questo senso". (Com)