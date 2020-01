Difesa: ministro Guerini, “profondo cordoglio” per scomparsa generale Corcione

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa del generale Domenico Corcione, "un servitore dello Stato", già capo di Stato maggiore dell'esercito e della Difesa e primo militare in congedo, durante il governo Dini dal gennaio '95 al maggio '96, ad assumere in Italia la carica di ministro della Difesa. È quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa.(Com)