Sudan: Egitto porge condoglianze per vittime incidente aereo nel Darfur occidentale

- L'Egitto ha espresso le sue condoglianze al Sudan per le vittime di un incidente aereo militare avvenuto nei giorni scorsi vicino alla città di El Geneina nel Darfur occidentale. Il ministero degli Esteri del Cairo lo ha annunciato in una dichiarazione alla stampa. "L'Egitto esprime le sue sincere condoglianze alla repubblica del Sudan per le vittime di un incidente aereo militare vicino alla città di El Geneina nel Darfur occidentale, che ha provocato la morte di numerosi cittadini sudanesi, sia militari che civili", si legge. Il Cairo ha anche espresso il sostegno dell'Egitto alle vittime sudanesi di questo incidente. (Res)