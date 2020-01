Saldi: al via nel Lazio. Confcommercio Roma, tanta confusione e poco business

- Al via anche nella Capitale i saldi stagionali. Nel Lazio, quindi anche a Roma, gli sconti sono iniziati oggi e termineranno il 15 febbraio 2020. Il giro d’affari complessivo previsto in tutta Italia è di circa 5,1 miliardi di euro e a muoversi nella caccia all’affare saranno circa 15 milioni di famiglie. A Roma sono state interessati dal via vai, fin dalle prime ore del mattino, i negozi delle principali vie dello shopping nel centro storico, da via Nazionale a via del Corso. Sulle vetrine campeggiano sconti che vanno dal 30 e 40 per cento anche fino al 50 per cento. Tuttavia, per David Sermoneta, presidente della Confcommercio centro storico di Roma, nella Capitale c’è “tanta confusione e poco business” perché “l’aver svenduto la città alle multinazionali del turismo low cost ha prodotto i risultati che temevamo”. Per Sermoneta “il black friday e un mercato del web senza regole” inoltre “hanno permesso alla speculazione delle multinazionali e-commerce di farla da padrone”. E a Roma, in particolare, secondo Sermoneta, “il periodo dei saldi purtroppo non rappresenta più quell’opportunità attraverso la monetizzazione delle rimanenze, utile a pagare fornitori e debiti bancari”.(Rer)