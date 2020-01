Medio oriente: Erdogan a colloquio con Rohani e Salih, focus su tensioni regionali

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto dei colloqui telefonici con le controparti di Iran e Iraq, rispettivamente Hassan Rohani e Barham Salih. Lo riferiscono fonti presidenziali turche citate dall’agenzia di stampa “Anadolu”, secondo cui nel corso dei colloqui i leader hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli ultimi sviluppi nella regione in seguito all’uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avvenuta in un raid statunitense effettuato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi nei pressi all'aeroporto internazionale di Baghdad. Oltre a Soleimani, nel raid è rimasto ucciso anche il leader delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu) irachene, Abu Mahdi al Muhandis. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il raid come un attacco “preventivo e difensivo”, mentre la leadership iraniana lo ha definito un “crimine atroce” e ha annunciato rappresaglie. (Tua)