Municipio Roma VI: Policastro (Pd Lazio), su tesseramento si estenda controllo a tutta città

- "Bene il segretario Astorre sul VI municipio. Non si possono consentire queste pratiche sul tesseramento che inficiano il lavoro di tanti militanti e dirigenti che da anni lavorano egregiamente in un territorio difficile". Lo dichiara in una nota Maurizio Policastro membro segreteria Pd Lazio. "Si apra una verifica su tutta Roma e si garantisca un congresso serio per evitare - aggiunge Policastro - che succeda come in altre parti del Lazio con congressi scarsamente partecipati e non rappresentativi di tutti coloro che vorrebbero riconoscersi nel Pd".(Com)