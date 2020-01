Iraq: Salvini, Conte preoccupato? No, ignorato e assente

- "Conte preoccupato? No, Conte ignorato e assente, mentre in Libia l'Italia perde credibilità e terreno a vantaggio di Francia e Turchia, un potenziale disastro per il nostro Paese, dal punto di vista dell'economia, dell'energia, della sicurezza e dell'immigrazione". Lo afferma, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com)