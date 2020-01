Roma: Visconti (Fd'I), ok lavori galleria Giovanni XXIII ma con stazioni chiuse rischio default

- Con le due stazioni metropolitane della linea A di Cornelia e Baldo degli Ubaldi chiuse, l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della galleria Giovanni XXIII - nel tratto che interessa il quartiere Aurelio - a partire dal prossimo 20 gennaio, si rischia di "mandare un intero quartiere in default". È l'allarme lanciato da Marco Visconti, delegato all'Ambiente di Fratelli d'Italia che in una nota scrive: "Gli interventi incontrano la mia più completa condivisione, ma sono i tempi ad essere totalmente inappropriati. Non si comprende come, dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, simili opere, tra le poche dei 4 anni a 5 stelle suscettibili di apprezzamento, debbano essere poste in essere tutte nello stesso periodo, seppure già finanziate da tempo e con disagi enormi per i residenti di un quadrante fino ad ora abbandonato". "Voglio escludere - conclude Visconti - che si tratti di tutta una serie di cartucce tenute in canna allo scopo di essere sparate tutte insieme ora che il bersaglio della campagna elettorale si avvicina: sarebbe oggettivamente un brutto servizio ai cittadini che, a differenza del 2013, hanno comunque ben compreso il valore della propaganda vuota e il peso delle bugie del sindaco e della sua giunta camaleontica".(Com)