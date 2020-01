India: legge cittadinanza, nuove proteste nel sud del paese

- Centinaia di persone hanno manifestato oggi nella città indiana di Hyderabad, nell’India meridionale, per protestare contro il Citizenship (Amendment) Act, o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Molti dei manifestati, riferisce il quotidiano “Times of India”, hanno sventolato la bandiera tricolore e scandito slogan contro il controverso provvedimento, ritenuto discriminatorio nei confronti della comunità musulmana. La manifestazione è stata organizzata da circa 40 organizzazioni della società civile. Il 13 dicembre l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione verso il provvedimento: “Temiamo che il nuovo Citizenship (Amendment) Act 2019 dell’India sia di per sé fondamentalmente discriminatorio”, ha dichiarato il portavoce Jeremy Laurence in un comunicato, osservando che la norma “non estende la stessa protezione ai musulmani”. (Inn)