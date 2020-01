Nord Macedonia: premier ad interim Spasovski presiede prima riunione del nuovo governo

- Il premier ad interim macedone Oliver Spasovski ha presieduto oggi la prima riunione di governo dopo l’entrata in carica del nuovo esecutivo ad interim, avvenuta nella giornata di ieri. Lo riferisce l’agenzia “Mia”. Ieri il presidente macedone Stevo Pendarovski ha conferito l’incarico formale di formare un governo ad interim a Oliver Spasovski, attuale ministro dell'Interno, con l’obiettivo di condurre il paese fino ad elezioni anticipate, in programma il 12 di aprile 2020. L’incarico a Spasovski arriva dopo che ieri il parlamento di Skopje ha confermato le dimissioni del primo ministro, Zoran Zaev, già annunciate lo scorso ottobre dopo il mancato avvio dei negoziati di adesione all’Unione europea della Macedonia del Nord. Spasovski si è detto "grato” al capo di Stato per la responsabilità che lo attende nel guidare un governo di transizione. “Il nostro obiettivo è quello di fare tutto il possibile per portare avanti i progressi compiuti sino ad ora dalla Stato per avere elezioni giuste e democratiche e consentire ai cittadini di esprimere il proprio volere”, ha dichiarato Spasovski.La scelta di Zaev di portare il paese ad elezioni anticipate è stata annunciata dopo la mancata apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea per la Macedonia del Nord e l’Albania, lo scorso ottobre. (segue) (Mas)