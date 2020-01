Libia: parlamento Tobruk chiede di rompere relazioni con Turchia

- La Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk) si è riunito oggi in una seduta straordinaria a Bengasi per discutere della richiesta da parte del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli (Gna) dell'invio di truppe turche nel paese e dell'approvazione di questa richiesta da parte del parlamento di Ankara. Al termine della seduta il parlamento libico ha approvato una mozione che chiede di tagliare i legami diplomatici con la Turchia e chiudere le ambasciate tra i due paesi. Il parlamento dell'est della Libia ha deferito al pubblico ministero il capo del governo di Tripoli, Fayez al Sarraj e il suo ministro degli Esteri, Mohammed Siala, con l'accusa di "tradimento" chiedendo di vietare la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'accordo sottoscritto con la Turchia rifiutandosi di ratificarlo. Nel corso del dibattito parlamentare, i membri della Commissioni Esteri della Camera hanno chiesto l'intervento della Lega araba e l'applicazione dell'articolo sulla difesa comune. (Lit)