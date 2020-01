Roma: in fiamme cassonetto rifiuti a Marconi, danneggiate due auto

- Un cassonetto dell’immondizia è andato in fiamme nella notte in via Antonino Lo Surdo nel quartiere Marconi. L’incendio ha parzialmente danneggiato due automobili in sosta nelle vicinanze. Sul luogo del rogo non sono stati trovati inneschi, ma ci sono indagini in corso. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia Trastevere e i Vigili del fuoco.(Rer)