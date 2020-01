Sudan: violenze intercomunitarie nel Darfur occidentale, bilancio sale a 65 morti

- Le violenze intercomunitarie esplose nell’ultima settimana nella regione del Darfur occidentale, in Sudan, hanno provocato la morte di almeno 65 persone e il ferimento di oltre 50. È quanto reso noto in un comunicato dalla Missione di mantenimento della pace nel Darfur (Unamid), secondo cui migliaia di persone sono state costrette a sfollare a causa degli scontri scoppiati il 29 dicembre scorso nella capitale dello stato del Darfur occidentale, Geneina, dopo che miliziani di etnia araba hanno fatto irruzione in un campo per sfollati interni e hanno attaccato e incendiato diversi villaggi. In seguito agli scontri, il governo di Khartum ha disposto un coprifuoco nella regione, annunciato il dispiegamento di forze militari nel Darfur occidentale e sospeso per 24 ore dei colloqui di pace con i gruppi armati della regione. Dopo aver inviato degli aerei per evacuare i feriti, nei giorni scorsi il capo del Consiglio sovrano sudanese Abdel-Fattah al Burhan ed il primo ministro Abdalla Hamdok si sono recati a Gereina per valutare la situazione. (segue) (Res)