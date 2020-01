Sudan: violenze intercomunitarie nel Darfur occidentale, bilancio sale a 65 morti (2)

- La regione del Darfur è già teatro di un conflitto scoppiato nel 2003 quando i ribelli delle minoranze etniche hanno preso le armi contro il governo dell'allora presidente Omar al Bashir, accusandolo di emarginare economicamente e politicamente la regione. Come rappresaglia le autorità di Khartum hanno in seguito perpetrato massacri e abusi contro la popolazione civile per mano dei cosiddetti janjawid (letteralmente “demoni a cavallo”), un gruppo di miliziani arabi reclutati fra i membri delle locali tribù nomadi dei baggara, che hanno preso di mira la popolazione non baggara della regione, principalmente composta da tribù dedite all'agricoltura. Secondo le stime delle Nazioni Unite, il conflitto del Darfur ha provocato la morte di oltre 300 mila persone e lo sfollamento di più di 2,5 milioni di persone. (Res)