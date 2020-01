Governo: Pisano, identità digitale ulteriore sistema autenticazione

- "Vediamo di sgombrare il campo da ogni equivoco: l'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identificare il cittadino in modo univoco verso lo Stato stesso. In futuro, per aziende e cittadini che lo vorranno, potrebbe essere un ulteriore sistema di autenticazione". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Innovazione Paola Pisano. (Com)