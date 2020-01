Milano: De Corato, risposta dura in via Gola arriverebbe con tre anni di ritardo

- "Mi fa piacere sentire dal viceministro dell'Interno Mauri che lo Stato intende dare una risposta 'molto dura e decisa' all'aggressione subita dai Vigili del fuoco. Arriverebbe giusto con tre anni di ritardo, visto che in via Gola non è la prima volta che un massiccio gruppo di teppisti attacca i pompieri". Lo afferma l'assessore alla sicurezza, polizia locale e all'immigrazione della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando la dichiarazione del vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri, rilasciata oggi durante il suo incontro con la squadra dei Vigili del Fuoco attaccata la notte di Capodanno mentre spegneva un incendio in via Gola. "Avvenne lo stesso durante la notte di Capodanno di 3 anni fa - ricorda De Corato - sempre di fronte al centro sociale 'Cuore in Gola' e con modalità identiche: masserizie date alle fiamme e aggressione dei Vigili intervenuti per domare l'incendio. Allora, sempre con Sala sindaco e il centrosinistra al Governo, non venne preso alcun provvedimento. Per cui, sentire oggi il vice ministro dire che 'le istituzioni sono tutte compatte' è ridicolo, perché in tre anni a questi delinquenti non è stato dato nessun segnale: dall'autorità di pubblica sicurezza non è stato disposto alcuno sgombero né delle abitazioni occupate abusivamente, né del centro sociale, e il Comune non ha presidiato la via per evitare che l'assalto di 3 anni fa si ripetesse". Dov'era la polizia locale? Il sindaco l'aveva messa tutta a vigilare sul concerto in Duomo e nelle vie limitrofe, lasciando sguarnito il servizio nel resto della città". "Mi auguro davvero che questa volta – conclude l'esponente di Fratelli d'Italia – ci sia una risposta dura da parte della magistratura, perché è indispensabile dare un segnale chiaro a questi teppisti e appartenenti all'area di sinistra che pensano di potere agire impunemente".(Com)