Roma: Raggi, al via richieste per contributo affitto, c'è tempo fino a febbraio 2020

- Dal 2 gennaio è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo all’affitto 2019. Sarà possibile farlo fino al 28 febbraio 2020. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega: "Si tratta di un sostegno economico destinato alle persone con redditi bassi che hanno contratti d'affitto regolari e sono in regola con i pagamenti del relativo canone. Chi ne ha diritto può indirizzare la domanda al Dipartimento patrimonio e politiche abitative con posta elettronica certificata o con raccomandata R/R. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari presenti nella graduatoria definitiva in seguito alla ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell’apposito fondo regionale". Tutte le informazioni e la modulistica per richiedere il contributo all'affitto sono disponibili sul sito di Roma Capitale. (Rer)