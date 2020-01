Yemen: Hodeidah, milizie Houthi assaltano il quartier generale della Croce Rossa

- Un funzionario del governo yemenita ha annunciato che le milizie ribelli yemenite Houthi hanno preso d'assalto il quartier generale della Croce Rossa Internazionale, nel Governatorato di al Hodeidah, nello Yemen occidentale. "Gli Houthi hanno preso d'assalto l'organizzazione della Croce Rossa a Hodeidah ed espulso i suoi dipendenti", ha detto Walid al Qadimi, governatore di Hodeidah, in un breve messaggio sul suo account su Twitter. Il funzionario ha sottolineato che questa non è la prima volta che la milizia Houthi compie questo genere di azioni. La milizia Houthi ha recentemente preso di mira un convoglio della Croce Rossa Internazionale che transitava per il centro del distretto di Al Duraimi, a sud di Hodeidah. In precedenza, il segretario generale aggiunto alle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Ursula Muller, ha accusato la milizia Houthi di saccheggiare gli aiuti e di bloccare l'attuazione di metà dei progetti delle Ong umanitarie e di espellere alcune di queste organizzazioni e il personale delle Nazioni Unite senza alcun motivo. (Res)