Autostrade: piano straordinario per A14, rimborsi per lunghe code (2)

- Agli utenti che dalla Puglia e dall'Abruzzo intendono mettersi in viaggio verso Nord nel corso del weekend, Autostrade per l'Italia consiglia di programmare le partenze in modo da attraversare i tratti abruzzesi e marchigiani della A14 nelle prime ore del giorno o nella tarda serata di domenica 5 o lunedì 6 gennaio. In previsione dei flussi di traffico, Aspi ha informato le strutture tecniche del Mit, proponendo una soluzione per rimodulare temporaneamente il posizionamento dei restringimenti, riducendone sensibilmente l'effetto sulla circolazione. Sulla base di tale soluzione, è stata sottoposta all'autorità giudiziaria una specifica istanza. Di tale iter sono state informate anche le prefetture locali. La società ha inoltre disposto un piano operativo specifico, condiviso con la Polizia Stradale, potenziando il numero di uomini e mezzi su strada per assistere e informare l'utenza e per valutare eventuali percorsi alternativi in funzione dei tempi di percorrenza, monitorati in tempo reale. Inoltre, nelle fasce orarie di maggiore afflusso verrà disposto un presidio permanente della Protezione Civile che con sette squadre dislocate lungo l'intera tratta offrirà assistenza agli utenti. Per fornire un'informazione tempestiva e completa, durante le due giornate di maggior traffico Autostrade per l'Italia invierà al Mit e alle prefetture interessate degli appositi bollettini sulle condizioni di viabilità dei tratti abruzzesi e marchigiani della A14. (Rer)