Iraq-Francia: colloquio telefonico Saleh-Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha tenuto un colloquio telefonico questa mattina con il presidente iracheno, Barham Saleh, alla luce delle crescenti tensioni che si registrano in Medio Oriente. Secondo quanto si legge in un comunicato dell'Eliseo, Macron ha ribadito il suo impegno per la sicurezza e la sovranità dell'Iraq. I due presidenti hanno convenuto di rimanere in stretto contatto per evitare un'ulteriore escalation di tensioni e agire per la stabilità dell'Iraq e della regione nel suo insieme. Il presidente francese ha inoltre sottolineato la priorità della lotta contro lo Stato islamico attraverso l'azione della coalizione internazionale, che opera in Iraq nel pieno rispetto della sovranità di questo paese e a sostegno delle sue forze di sicurezza. (Res)