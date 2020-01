Medio Oriente: colloquio telefonico Salih-Macron su crisi regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iracheno, Barham Salih, ha tenuto oggi un colloquio con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, per discutere della crisi nella regione a seguito del raid aereo statunitense su Baghdad nel quale hanno perso la vita Qassam Soleimani e Abdel Mahdi al Mohandis. Secondo quanto si legge in una nota della presidenza irachena, nel corso del colloquio "sono state scambiate opinioni sui rapidi sviluppi nel paese e nella regione". Il presidente iracheno ha espresso l'apprezzamento dell'Iraq "per il sostegno fornito dagli amici come parte primaria che sostiene gli imperativi di stabilità nella regione, sottolineando che l'intelligence dell'Iraq è un fattore di stabilità e armonia nella regione e nel mondo e non consente al conflitto di diffondersi nelle sue terre o trasformarlo in un'arena di scontri, sottolineando che proteggere la sovranità e il completamento La vittoria contro il terrorismo e la ricostruzione sono una priorità per l'Iraq e la comunità internazionale". A sua volta, il presidente francese ha sottolineato l'intenzione del suo paese di "stabilizzare l'Iraq, la sua sovranità e integrità territoriale", sottolineando che la stabilità del Medio Oriente "richiede di lavorare per risparmiare all'Iraq le ripercussioni delle crisi internazionali e regionali". Macron ha aggiunto che tutti dovrebbero lavorare per impedire all'Iraq di "trasformarsi in un campo di battaglia tra le parti in conflitto nelle crisi internazionali e che i partner continuano a sostenere lo stato iracheno e le sue istituzioni per mantenere la sicurezza e la sovranità". (Irb)