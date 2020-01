Energia: Belnetekhim, ripresa fornitura petrolio russo verso la Bielorussia

- La Russia ha riavviato la fornitura di petrolio verso la Bielorussia. Lo ha annunciato oggi il vicedirettore della compagnia petrolifera nazionale bielorussa Belnetekhim, Vladimir Sizov, all’agenzia di stampa “Belta”. “Oggi, alle 17:05 (le 15:05 in Italia) le unità di pompaggio sono state riaccese e il petrolio ha ripreso a fluire in direzione di Naftan Ojsc (raffineria di petrolio)”, ha detto Sizov, secondo cui circa 6 mila tonnellate di petrolio dovrebbero essere pompate entro la fine della giornata. Sizov ha quindi aggiunto che Minsk prevede di riprendere le esportazioni petrolchimiche entro il mese di gennaio. “(La ripresa) dipende dalla velocità e dalla regolarità del processo di conclusione dei contratti. Prevediamo che entro la fine di gennaio – almeno in uno scenario ottimistico – verranno rimosse tutte le possibili restrizioni”, ha detto il funzionario. Lo scorso 1 gennaio Mosca aveva sospeso la fornitura di petrolio alle raffinerie della Bielorussia dopo che il 31 dicembre il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, aveva dato incarico di terminare i negoziati con la Russia sulle forniture di petrolio ed avviare la ricerca di forniture alternative di materie prime. "Innanzitutto, stiamo parlando di consegne ferroviarie dai porti nel Baltico, oltre all'impiego dell'oleodotto Druzhba per forniture alternative", aveva dichiarato Andrei Rybakov, direttore di Belneftekhim, citato da "Sputnik Bielorussia". Alla fine di dicembre il presidente Lukashenko aveva annunciato che nel 2020 la repubblica avrebbe acquistato dalla Russia circa 22 miliardi di metri cubi di gas e 24-25 milioni di tonnellate di petrolio, a prezzi non superiori allo scorso anno. In precedenza era stato firmato un saldo delle forniture di petrolio per il 2020 per un importo di 24 milioni di tonnellate. Tuttavia, i nuovi contratti di fornitura non sono stati conclusi entro il primo gennaio. Le recenti conversazioni telefoniche con il presidente russo Vladimir Putin e con il primo ministro Dmitrij Medvedev, oltre al ministro dell'Energia Aleksander Novak, non hanno portato per il momento ad un accordo. (Res)