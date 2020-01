Perù: prosegue udienza su carcere preventivo per leader opposizione Keiko Fujimori

- Prosegue in Perù l’udienza per valutare la richiesta di carcere preventivo nei confronti della leader del partito di opposizione Fuerza Popular (Fp), Keiko Fujimori. L’ex candidata presidenziale e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, accusata di avere ricevuto finanziamenti illeciti per le campagne elettorali del 2011 e del 2016, è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, ostruzione alla giustizia, associazione illecita, organizzazione criminale, falsa dichiarazione e frode procedurale. (segue) (Mec)