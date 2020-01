Perù: prosegue udienza su carcere preventivo per leader opposizione Keiko Fujimori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo Keiko Fujimori ha annunciato che lascerà momentaneamente la sua attività politica per preparare la sua difesa processuale. “Questi ultimi 13 mesi sono stata l’esperienza più dolorosa della mia vita. Come abbiamo appreso dalla stampa è stata nuovamente invocato il carcere preventivo nei mie confronti, e ora sono aumentati i capi d’accusa. Prenderò una pausa dalle mie attività politiche, perché la mia priorità è e sarà sempre la mia famiglia e affronteremo questo processo insieme”, ha detto la figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori in un video diffuso su Facebook. (Mec)