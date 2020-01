Energia: Gerus (parlamento ucraino), sospensione spedizioni petrolio russo non danneggerà Kiev

- La sospensione delle spedizioni di petrolio dalla Russia alla Bielorussia e il possibile rifiuto della Bielorussia di esportare prodotti petroliferi non causeranno seri problemi all'Ucraina. Lo ha dichiarato a “Interfax-Ucraina” il presidente del Comitato per l'energia, l'alloggio e i servizi di pubblica utilità della Verkhovna Rada (il parlamento monocamerale ucraino), Andrij Gerus. “Questo non è un problema critico per noi in inverno. Non vedo alcun problema serio per l'Ucraina prima dell'inizio della campagna di semina. E quando inizierà la campagna di semina, avremo risolto il problema o applicato la diversificazione”, ha affermato Gerus, aggiungendo che la Bielorussia continua per il momento ad esportare prodotti petroliferi in Ucraina. “Il fatto è che la Bielorussia fornisce benzina. E le raffinerie di petrolio ucraine non hanno aumentato la produzione di diesel in quanto non potevano vendere più benzina. Pertanto, Kremenchug (città situata sulle rive del fiume Dnipro) aumenterà la produzione, riceveremo più (forniture) attraverso i porti marittimi e i paesi dell'Ue. Abbiamo imparato a diversificare. In inverno la domanda è bassa e questo è un vantaggio per no”, ha aggiunto Gerus, aggiungendo che “la situazione peggiora quando vengono sospese le forniture di gasolio all'Ucraina. Quando si tratta di benzina e diesel, non è un grosso problema”. (segue) (Res)