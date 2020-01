Roma: ricercato in Europa dal 2018 per rapina, Polizia arresta 24enne moldavo

- La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne moldavo destinatario di un mandato di arresto europeo. Il ragazzo è stato rintracciato oggi, intorno alle 11 del mattino, in seguito a un normale controllo nei pressi della stazione Termini. L’atteggiamento sospetto del giovane ha incuriosito i poliziotti che hanno poi scoperto che deve era ricercato in Europa per una rapina commessa nel 2018 nel suo paese di origine. Il 24enne adesso si trova nel carcere di Rebibbia.(Rer)