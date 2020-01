Cina: sostituito capo liason office di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno sostituito il capo del liason office di Hong Kong, nel quadro delle proteste anti governative in corso da oltre sei mesi. Lo rende noto il ministero cinese per le risorse umane e la sicurezza sociale. Wang Zhimin, che occupava l’incarico dal 2017, è stato sostituito dal 65enne Luo Huining, alto funzionario del partito comunista nella provincia settentrionale di Shanxi. Le proteste a Hong Kong sono iniziate a marzo 2019 in seguito alla presentazione nel Consiglio legislativo di un controverso disegno di legge sulle estradizioni, e si sono intensificate a partire da giugno. (Cip)