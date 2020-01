Smog: La Russa (Aci Milano), "castigare" solo automobilisti non risolve problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, e in particolare a Milano, prosegue anche in queste ore il dibattito sul tema riguardante le misure anti-smog e le limitazioni alla circolazione. Una materia che coinvolge direttamente l'Automobile Club Milano che con il suo presidente Geronimo La Russa ribadisce "l'importanza di porre in essere azioni concrete" ma allo stesso tempo chiede che "le stesse non siano spot isolati e da 'mandare in onda' solo nell'emergenza, ma rientrino in politiche di programmazione ben definite e scandite con tempistiche puntuali". Il presidente dell'Aci Milano aggiunge poi che "è ormai provato che l'accanirsi solo ed esclusivamente contro gli automobilisti non paga. È altrettanto noto - prosegue Geronimo La Russa - che lo smog va combattuto con azioni che spazino a 360 gradi e vadano quindi a incidere anche su settori fondamentali come il riscaldamento degli edifici e l'implementazione del verde urbano". "Confermiamo - conclude il presidente dell'ACI Milano - la piena disponibilità, mettendo a disposizione le professionalità scientifiche della nostra Commissione Mobilità e la nostra esperienza per collaborare attivamente con la Regione, il Comune di Milano e le altre Amministrazioni locali, non per un confronto mirato a non penalizzare solo ed esclusivamente chi utilizza veicoli, ma a salvaguardare realmente l'ambiente e soprattutto la salute dei cittadini".(Com)