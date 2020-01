Egitto: delegazione italiana al Cairo per rilanciare il sentiero della Sacra famiglia

- Una delegazione italiana è arrivata oggi al Cairo per rilanciare il Sentiero della Sacra Famiglia, secondo quanto riporta il quotidiano di stato "al Ahram". Composta da 70 persone, la delegazione comprende Nicola Magnono, presidente del Parlamento internazionale per la legislazione e Antonio Sabatella, consigliere del Primo Ministro italiano. La delegazione è stata ricevuta dall'imprenditore George Ayad, capo dell'Organizzazione egiziana per le comunità. All'inizio di ottobre 2017, Papa Francesco ha benedetto il Sentiero della Sacra Famiglia come icona del pellegrinaggio cristiano, mentre il papa ortodosso Tawadros II ha affermato che "Gesù è stato il primo a visitare l'Egitto. Per questo i siti della Via della Sacra Famiglia diventano sacri in tutto il mondo". La fuga in Egitto è un episodio dell'infanzia di Gesù. Tra tutti i libri che compongono il Nuovo Testamento canonico è riportato solo dal Vangelo secondo Matteo in cui Giuseppe, assieme a Maria e Gesù bambino, fugge in Egitto dopo la visita dei Magi dopo aver appreso che re Erode il Grande intende far uccidere i bambini della zona nella strage degli innocenti. L'episodio è presente anche in fonti non canoniche e in tradizioni della Chiesa copta. Secondo questa tradizione partirono da Betlemme andando in Egitto iniziando il loro viaggio attraverso il Sinai settentrionale fino a raggiungere Farama, ora noto come Tell el-Farama (Collina di el Farama). I luoghi da loro visitati ora sono ricchi di chiese e monasteri.(Cae)