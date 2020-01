Medio Oriente: colloquio telefonico Zarif-Lavrov, focus su escalation nella regione dopo uccisione Soleimani (2)

- La stessa notizia è stata diffusa nelle prime ore di questa mattina dall'emittente televisiva irachena "al Iraqiya", che ha parlato dell'uccisione di esponenti di spicco delle Pmu ad al Taji, ma è stata in seguito smentita dai vertici dell'esercito iracheno e della Coalizione internazionale attraverso un comunicato nel quale si sostiene che non vi siano stati attacchi da parte della Coalizione nei pressi di Camp Taji. Altre fonti vicine alle Pmu, pur smentendo la notizia della morte di al Zaidi e di quella di altri due dirigenti del gruppo (Raid al Kuri e Hamed al Jazairi) riportata dai media iracheni e da diversi account sui social network, hanno parlato di un raid contro un convoglio medico delle Pmu composto da tre auto a Camp Taji, che avrebbe provocato la morte di sei miliziani e il ferimento di tre persone. La vicenda, che fino a questa mattina aveva suscitato scalpore sui media iracheni e arabi in generale, è ora passata in secondo piano mentre non è ancora chiaro cosa sia accaduto realmente nei dintorni di Camp Taji. (Irt)