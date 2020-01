Egitto: Autorità Suez annuncia tariffe fisse di transito per tutte le navi

- L'Autorità del canale di Suez (SCA), in Egitto, ha introdotto delle tariffe di transito fisse per tutte le navi rispetto allo scorso anno, con un aumento del 5 per cento. Il tenente generale Osama Rabeeh, presidente della SCA, lo ha annunciato in una nota diffusa alla stampa. Le nuove commissioni entreranno in vigore a partire da aprile. Le navi portacontainer, le petroliere, i vettori di automobili, i trattori, le navi mercantili e le navi da turismo trarranno il massimo vantaggio dalla decisione. Il canale di Suez è una via navigabile mondiale vitale usata dall'8,3 per cento del commercio mondiale, da quasi il 25 per cento del traffico mondiale di container e dal 100 per cento del traffico di container tra Asia ed Europa.(Cae)