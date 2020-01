Regionali: Gelmini, Callipo dimentica che è il candidato della sinistra

- "Abbiamo letto il programma di Callipo e per un attimo abbiamo avuto la sensazione di leggere un programma, e anche un insieme di considerazioni, di chi è arrivato dalla luna. Ma lo sa Callipo che è il candidato della sinistra? Quando parla delle condizioni disastrose della Calabria, lo sa che alla guida della Regione ci sono quelli che l'hanno ridotta così?". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, intervenendo a Reggio Calabria alla presentazione delle liste a sostegno di Jole Santelli. "Lo sa - ha proseguito - che la forza politica che è stata al governo nazionale quasi ininterrottamente - con l'eccezione dei quindici mesi della parentesi del governo giallo-verde - dal 2011 in poi è il Partito democratico? Callipo è il candidato civico di Zingaretti: è andato a togliere le castagne dal fuoco al Pd. Dieci anni fa Callipo fu il candidato di Di Pietro alla presidenza della Regione, sostenuto anche da De Magistris e nonostante ciò non è riuscito neanche a convincere i grillini. Noi abbiamo così tanto rispetto della storia centenaria della sua impresa che vorremmo che Callipo restasse sì in Calabria, ma alla guida della sua azienda. Lì siamo sicuri che potrebbe continuare a fare bene. Perché al governo della Regione, sarebbe prigioniero del Partito democratico".(Com)