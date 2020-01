Municipio Roma VI: segnalazioni su iscrizioni sospette al Pd, partito lancia verifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di segnalazioni su iscrizioni sospette online, in vista del prossimo congresso del Pd, sono state raccolte dal segretario del Pd del VI Municipio Fabrizio Compagnone, durante le feste per il tesseramento sul territorio. Compagnone ha quindi lanciato l'allarme e i rappresentanti locali del Pd si sono mobilitati per verificare ed eventualmente contrastare situazioni illecite. (Rer)