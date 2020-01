Russia: Putin, discorso ad Assemblea federale verterà su aumento redditi

- Nel suo intervento davanti all'Assemblea federale, in programma il prossimo 15 gennaio, Il presidente russo Vladimir Putin presterà particolare attenzione alla questione dell'aumento del reddito dei cittadini russi. Lo ha annunciato lo stesso capo del Cremlino in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Tass”. “Mi sto preparando per il discorso del 15 gennaio. Non sono ancora state prese decisioni finali. Ci sono opzioni, ma non sono state prese decisioni finali”, ha spiegato Putin, accennando però al fatto che il discorso verterà in particolare sulle questioni relative al “superamento della stagnazione nelle aree di reddito dei cittadini, alla riduzione del numero di persone che vivono al di sotto del salario minimo e al superamento della povertà”. Il discorso del presidente all'Assemblea federale viene pronunciato con una cadenza annuale, come previsto dalla Costituzione russa, e in esso il presidente delinea le direttrici principali dello sviluppo del paese e stabilisce i compiti corrispondenti per il governo e il parlamento. L’ultimo discorso di Putin al parlamento risale al 20 febbraio 2019. (Rum)