Brexit: De Pasquale (FI), Sala informi consiglio su candidatura Milano per Tub

- "Proprio mentre la Brexit è stata definitivamente approvata dal Parlamento inglese è calato il silenzio più totale sulla candidatura di Milano a sede del Tribunale Europeo dei Brevetti". Lo rileva, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale. "Chiediamo al Sindaco di informare il Consiglio sulla evoluzione della Candidatura - prosegue De Pasquale - alla luce di alcune sue dichiarazioni fatte con Bonaccini la sua credibilità internazionale e quella del PD dovrebbe metterci al riparo da sorprese". "Tuttavia dopo aver perso l'Ema per l'imperizia del Governo Gentiloni, è necessario un grande e continuo sforzo diplomatico per portare a Milano non un evento ma una sede duratura di una istituzione europea che assicura nuovo lavoro e di investimenti" conclude l'esponente azzurro. (Com)