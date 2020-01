Croazia: elezioni presidenziali, domani ballottaggio fra Grabar-Kitarovic e Milanovic

- Circa 3.860.000 elettori in Croazia saranno chiamati alle urne domani, 5 gennaio, per il secondo turno delle elezioni presidenziali che vedrà sfidarsi al ballottaggio la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata dell'Unione democratica croata (Hdz), e lo sfidante Zoran Milanovic, candidato del Partito socialdemocratico (Sdp). In vista del voto, da cui uscirà il nome del presidente che guiderà il paese per i prossimi cinque anni, si è tenuto giovedì sera sull'emittente pubblica croata "Hrt" un duello televisivo fra i due contendenti i quali hanno dovuto rispondere a 40 domande, 20 per ciascuno, riguardanti temi quali il problema demografico, la sicurezza, l'economia, la politica estera e la corruzione. Il candidato di centrosinistra Milanovic ha dichiarato, nel suo discorso conclusivo, che un suo eventuale mandato presidenziale avrebbe l'obiettivo di unire e non dividere il paese e ha sottolineato l'importanza di avere "una governance rispettabile" e lontana dalle accuse di corruzione al fine di risolvere i problemi, a cominciare da quello del calo della popolazione. La candidata e presidente uscente Grabar-Kitarovic ha invece osservato che quando ha assunto il primo mandato "la Croazia era in ginocchio". "Da allora siamo riusciti a sostenere la crescita e lo sviluppo", ha detto Grabar-Kitarovic. (segue) (Zac)