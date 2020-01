Iraq: Nato sospende le missioni di addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha deciso di sospendere le missioni di addestramento in corso in Iraq. Lo ha annunciato un portavoce dell'Alleanza Atlantica all'indomani dell'uccisione del generale iraniano, Qassem Soleimani, e del capo delle milizie di mobilitazione popolari sciite irachene (Pmu) Abdul Mahdi al Mohandis a Baghdad. La missione Nato nel Paese contava alcune centinaia di soldati, e da ottobre 2018 era impegnata in particolare a addestrare le forze armate irachene, su richiesta del governo di Baghdad, per impedire il ritorno del gruppo terrorista dello Stato islamico nel nord del paese. "La missione Nato continua ma le attività di addestramento sono sospese", ha dichiarato il portavoce Dylan White, il quale ha anche confermato che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha avuto un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, "dopo gli ultimi sviluppi" in Medio Oriente. (Res)