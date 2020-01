Medio Oriente: uccisione Soleimani, Francia, Germania e Cina fanno appello a de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Francia, Germania e Cina condividono un'opinione simile sulla necessità di attenuare la tensione in Medio Oriente. È quanto affermato oggi dal ministero degli Esteri francese in una nota diffusa a seguito delle conversazioni telefoniche avvenuto fra il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian e le sue controparti tedesca e cinese, rispettivamente Heiko Maas e Wang Yi. Nel corso dei colloqui, si legge nella nota, Le Drian ha espresso preoccupazione per le recenti crescenti tensioni nel Golfo Persico. “Riconosco che la Francia condivide pienamente con la Germania l'obiettivo principale della conservazione dell'accordo di Vienna. Sono stato anche in grado di verificare la convergenza delle opinioni di Francia e Cina sul rafforzamento dei nostri sforzi congiunti volti a prevenire la crescita della tensione e facilitare la de-escalation”, ha detto Le Drian, secondo cui Parigi e Pechino hanno concordato sulla questione del mantenimento della stabilità e della sovranità dell'Iraq e della sicurezza dell'intera regione. I colloqui sono avvenuti dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avvenuta in un raid statunitense effettuato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi nei pressi all'aeroporto internazionale di Baghdad. Oltre a Soleimani, nel raid è rimasto ucciso anche il leader delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu) irachene, Abu Mahdi al Muhandis. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il raid come un attacco “preventivo e difensivo”, mentre la leadership iraniana lo ha definito un “crimine atroce” e ha annunciato rappresaglie. (Res)