Iran: Mauri su dichiarazioni Salvini, primo che accende fiammifero in polveriera è irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Salvini mettono a rischio la posizione dei militari italiani all'estero. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al Comando dei vigili del fuoco a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla situazione in Medio Oriente e, in particolare, sulle posizioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. “Ancora una volta il Mediterraneo e il Medio Oriente, tornano a essere una polveriera e il primo che accende un fiammifero in una polveriera è un irresponsabile” ha proseguito Mari spiegando che “a me ha colpito molto quello che ha detto Salvini perché fare l'ultra di Trump mi sembra molto pericoloso e rischia di mettere in pericolo chi opera sul territorio italiano e anche i nostri militari che in questo momento sono all'estero: sono tanti, sono in situazioni molto scomode e molto calde”. “Se ci fosse un bel po' di responsabilità in più - ha avvertito il vice ministro - non farebbe male a nessuno. Il governo sta facendo tutto quello che è possibile, ovviamente stiamo parlando di scenari molto complessi, di una possibile guerra, ci sono le decisioni della Turchia sulla Libia. Sono tutti fronti caldissimi”. A chi, infine, gli ha chiesto se ritenga che il ministro degli Esteri sia all'altezza della situazione, Mauri ha replicato che “tutto il governo è all'altezza”. (Rem)