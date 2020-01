Torino: al Teatro Gioiello "Pasce d'aprile" con Cesare Bocci e Tiziana Foschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repliche Pesce d’aprile al Teatro Gioiello (Torino, via Colombo 31) da venerdì 10 a domenica 12 gennaio. Venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16 e ore 21. Prezzi Biglietti Pesce d’aprile: venerdì sera e domenica pomeriggio e sera: prezzo unico € 22,50 + 1,50 - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50; ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1; sabato sera: prezzo unico € 24,50 +1,50 - ridotto unificato (under 26, over 60, abbonati, convenzionati, gruppi) € 17,50 + 1,50. Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli. Teatro Erba - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447 - Teatro Gioiello - To, v.Colombo 31 tel. 011/5805768 Teatro Alfieri - Torino, p. Solferino 4 - tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it acquisti online: www.ticketone.it . (Rpi)