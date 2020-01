Iran: Salvini, a violenza islamica preferisco valori cristiani

- "Fra l'estremismo e la violenza islamica e la libertà, non ho dubbi su chi scegliere: sempre e comunque la libertà, la pace, il rispetto dei diritti umani e dei nostri valori cristiani". Lo ha detto, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini.- (Com)