Smog: Morelli (Lega), politiche di Sala fallimentari, ora tavolo con Regione per alternative

- Con cartelli che recitano "Con Sala non è aria" e "Sala chiacchiere e inquinamento" il consigliere comunale e parlamentare della Lega Alessandro Morelli, al varco dell'area C di Corso Magenta a Milano, ha denunciato questa mattina la situazione dell'inquinamento nel capoluogo lombardo: "Area C, Area B, blocchi del traffico, con Sala purtroppo Milano puzza. Da quando esistono i rilevamenti per l'inquinamento questo è l'anno in cui l'inquinamento è più alto. La responsabilità viene data addirittura ai botti e ai fuochi d'artificio, che è una scusa ridicola perché, come sappiamo, ci sono tutti gli anni - ha precisato Morelli - purtroppo le scelte di Sala sono scelte che reprimono la nostra città e non danno nulla di guadagnato sul fronte inquinamento". Dai dati Arpa presentati dai leghisti viene evidenziato in particolare l'aumento del Pm 2,5 che dal 24 dicembre, dove registrava livelli intorno ai 15 microgrammi per metro cubo, ha sfiorato i 100 al primo gennaio. (segue) (Rem)