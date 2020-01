Smog: Morelli (Lega), politiche di Sala fallimentari, ora tavolo con Regione per alternative (2)

- Per questo motivo Morelli ha aggiunto che "la crescita dell'inquinamento in un momento in cui non c'è traffico è il segnale che le politiche di Sala sono state fallimentari. stop ad area B e area C perché sono solo delle tasse. Con Regione Lombardia si ragioni a un vero piano per migliorare l'aria". "Questi dati sono la prova che le politiche di tassazione non danno alcuna risposta, anzi le risposte sono tutte negative, chiediamo che venga immediatamente aperto un tavolo con regione Lombardia per trovare soluzioni alternative - ha concluso il consigliere comunale e parlamentare del Carroccio - la libertà data al sindaco Sala di tassare i milanesi con area B e C dimostra che purtroppo la soluzione non è stata trovata, quindi tante parole, giustificazioni e titoli sui giornali ma la realtà è che, da quando esistono le rilevazioni, questo è l'anno record dell'inquinamento. Se questi sono i risultati del lavoro di Sala, ancora una volta non ha fatto il botto". (Rem)