Libia: fonti Farnesina, Shoukry invita Di Maio a riunione al Cairo l’8 gennaio

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un proficuo colloquio telefonico con l’omologo egiziano Sameh Shoukry in vista della prossima missione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea in Libia. Nel corso del colloquio, riferiscono fonti della Farnesina, Di Maio ha ribadito al suo interlocutore l'attivo e comune impegno dell'Unione europea in Libia per raggiungere una complessiva soluzione politica della crisi in vista della Conferenza di Berlino. Di Maio ha sottolineato che "occorre moderazione per evitare un ulteriore deterioramento della situazione e riavviare il dialogo tra le parti", aggiungendo che "l'Italia sostiene fermamente il processo di Belino, unica via per risolvere pacificamente la crisi ed evitare la destabilizzazione del paese e altre sofferenze alla popolazione libica". Il ministro Shoukry ha colto l'occasione per invitare Di Maio alla riunione con i rappresentanti di Grecia, Cipro e Francia, prevista l'8 gennaio al Cairo, e tornare ad approfondire, a margine, gli sviluppi del dossier libico, anche alla luce della missione Ue in Libia il cui obiettivo principale è favorire la de-escalation e rilanciare il processo politico.Tra i temi al centro della conversazione vi è stata anche la cooperazione nel settore energetico, che vede l'Italia attivamente impegnata per promuovere il dialogo tra tutti gli attori della regione. (Com)