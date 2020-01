Libia: Parlamento Bengasi vota contro accordo Gna-Turchia

- La Camera dei rappresentanti libica (parlamento che aveva sede a Tobruk), si è riunita oggi a Bengasi in sessione straordinaria e ha votato per respingere i due memorandum d'intesa tra Ankara e il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli sulla definizione delle frontiere marittime e della cooperazione militare tra Turchia e Libia. Nella sessione di oggi, durata un paio di ore, la Camera dei rappresentanti ha deciso di cancellare i protocolli d'intesa tra Ankara e Tripoli e di considerarli come nulli, mentre i membri del parlamento hanno richiesto che il capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al-Sarraj, e il suo il ministro degli Esteri, Mohamed Siala, venga deferito alla magistratura per "tradimento" per aver portato truppe turche in Libia. (Lit)