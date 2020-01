Albania: ministro Sanità, nel 2020 prevista costruzione e riabilitazione di 120 centri sanitari

- Circa 120 centri di assistenza sanitaria saranno costruiti e ristrutturati nel 2020 in Albania nell’ambito del piano varato dal governo per migliorare l'accesso della popolazione ai servizi di assistenza preventiva. Lo ha affermato all’agenzia di stampa “Ata” il ministro della Sanità e della protezione sociale Ogerta Manastirliu. “Gli investimenti nel settore sanitario per migliorare la salute e la sopravvivenza delle madri e dei neonati continueranno con la costruzione degli ospedali di maternità di Lezha, Berat e del nuovo centro ospedaliero di Kukes. Costruiremo e riabiliteremo gli ospedali pediatrici di Durazzo e Fier. Ricostruiremo anche l'ospedale pediatrico presso il Centro ospedaliero universitario di Tirana. Il servizio di cardiologia e cardiochirurgia sarà avviato presso l'ospedale ‘Shefqet Ndroqi’ di Tirana. Investiremo anche nell'unità di trapianto di midollo osseo presso il Centro ospedaliero universitario che sarà costruito nella città di Lac, mentre il centro ospedaliero di Kruja, l'Ospedale di ostetricia e ginecologia della Queen Geraldine University di Tirana saranno sottoposti a progetti di riabilitazione e ristrutturazione”, ha affermato il ministro. La legge di bilancio 2020 prevede un finanziamento di 62 miliardi di lek (circa 509 milioni di euro) per le spese sanitarie, di cui 34 miliardi di lek (circa 279 milioni di euro) saranno utilizzati per fornire servizi sanitari primari e secondari ai cittadini. (Alt)