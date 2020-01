Lombardia: sventate truffe e smontata rete di pedofili on line, il bilancio 2019 della polizia postale

- Oltre 3mila spazi del web monitorati contro il terrorismo di matrice jiahdista, 497 siti controllati contro la pedopornografia, con il deferimento all'autorità giudiziaria di 38 persone, più vari arresti per frodi informatiche e per matrimoni "combinati" per far ottenere la cittadinanza italiana a stranieri irregolari sul territorio nazionale. Sono questi alcuni numeri diffusi oggi dalla questura di Milano sull'operatività della polizia postale in Lombardia nel 2019. Ai numeri della repressione, si sono poi aggiunti i numeri della prevenzione: Gli specialisti della Polizia Postale e delle Comunicazione hanno incontrato, in 167 scuole, 14572 alunni, 2667 genitori, 1760 docenti, oltre a 601 tra medici, avvocati, operatori socio-sanitari e altre figure professionali. Per quanto riguarda invece il mondo delle imprese, anche in attuazione di specifici protocolli stipulati con Assolombarda e Confcommercio Lombardia, è stato assicurato un costante scambio di informazioni circa le minacce e le vulnerabilità della rete internet. Grazie a tale flusso informativo è stato possibile sventare numerosi tentativi di frode ai danni di aziende lombarde operanti in Italia e all’estero. (segue) (Rem)