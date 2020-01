Lombardia: sventate truffe e smontata rete di pedofili on line, il bilancio 2019 della polizia postale (3)

- Per quanto attiene al contrasto della pedopornografia online, il Compartimento di Milano ha monitorato 497 spazi del web e condotto attività di indagine che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 38 persone a all’arresto di un soggetto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Torino. Sul piano del contrasto dei reati informatici, viene segnalata l’operazione “Trap Extorsion” che ha consentito di individuare un soggetto italiano il quale, mediante l’inoculazione di un software malevolo nascosto all’interno di alcune foto inviate a frequentatori di chat erotiche, carpiva materiale video-fotografico e altre informazioni “compromettenti”. Successivamente inviava alle vittime una richiesta di denaro, da corrispondere in Bitcoin, pena la diffusione sulla Rete dei dati illecitamente carpiti. Al termine delle indagini l’autore del reato è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano. È stato inoltre individuato e disarticolato un gruppo criminale, composto da quattro cittadini italiani e da un algerino, dedito a frodi informatiche, furti, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. (segue) (Rem)